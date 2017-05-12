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12 мая 2017
11 мая 2017
05:33  12 мая 2017 0

Европа купила у России семечек на 3,2 млрд рублей

Клипарт. Август. Часть III, поле, лето, подсолнухи, семечки
Поставки российских семечек в Европу выросли до рекордного уровняФото: Илья Московец © URA.RU

Экспорт российских семечек в страны Евросоюза вырос до рекордного уровня — за один год в три раза. По итогам прошлого года, поставки превысили аналогичные показатели за последние десять лет. Крупнейшими покупателями семян подсолнечника из России стали Нидерланды, Франция, Италия, Испания и Швеция.

По данным «Известий», в 2016 году страны Евросоюза купили у России 86,5 тысячи тонн семечек на общую сумму 42,5 млн евро (около 3,2 млрд рублей). Больше всего приобрела Голландия — 35,5 тысяч тонн семян подсолнечника на 19,4 млн евро (около 1,4 млрд рублей). На втором месте — Франция, которая раньше вообще не закупала семечки в России, а в прошлом году импортировала 21 тысячу тонн.

Кроме стран Евросоюза, вырос экспорт семечек в Турцию — в четыре раза. Она закупила у России 81 тысячу тонн семян подсолнечника, обогнав таким образом все страны Евросоюза.

Как считают эксперты «Известий», рекордный спрос на российские семечки объясняется в первую очередь снижением ставки экспортной таможенной пошлины. С сентября прошлого года она составляет 6,5%, но не менее 9,74 евро за тонну (ранее — 9,88%, но не менее 14,81 евро за тонну).

Проблем для внутреннего рынка такой спрос не создаст. Объем экспорта семечек, по данным минсельхоза России, составляет всего 5% в общем объеме их производства.

На рынках Евросоюза конкуренцию России составляют Украина и Молдавия, однако эксперты признают, что качество российских семечек несравненно выше.

Наталья Володина
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