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12 мая 2017
11 мая 2017
07:11  12 мая 2017 0

Трамп призвал Россию и Украину к примирению

Трамп намерен помирить два государстваФото: Wikimedia

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к примирению. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, добавив хэштэг #LetsMakePeace, что в переводе на русский звучит как «давайте заключим мир».

Призыв от американского лидера прозвучал после того, как он в один день встретился с министрами иностранных дел обеих стран Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным, пишет агентство Nation News.

Ранее фото Трампа и Лаврова спровоцировало скандал в средствах массовой информации США, которые возмутились, что оно опубликовано без согласования с пресс-службой Белого дома. После этого со словами в защиту фотографа выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Лев Истомин
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