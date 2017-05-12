07:11 12 мая 2017 0

Трамп намерен помирить два государства Фото: Wikimedia

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к примирению. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, добавив хэштэг #LetsMakePeace, что в переводе на русский звучит как «давайте заключим мир».

Призыв от американского лидера прозвучал после того, как он в один день встретился с министрами иностранных дел обеих стран Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным, пишет агентство Nation News.

Ранее фото Трампа и Лаврова спровоцировало скандал в средствах массовой информации США, которые возмутились, что оно опубликовано без согласования с пресс-службой Белого дома. После этого со словами в защиту фотографа выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.