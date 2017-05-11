23:13 11 мая 2017 1

Мария Захарова ответила на сообщение об обмане со снимками со встречи Трампа и Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова защитила российского фотографа от травли в американских СМИ из-за фото, сделанных во время встречи главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Мария Захарова отметила, что США не обращались к России с просьбой не публиковать фотографии встречи. На своей странице в Facebook Мария Захарова указала, что списки с именем фотографа были предоставлены американской стороне заранее, а кроме того, формат съемки не предполагал засекречивания фотографий «Не верю, что пишу это: в США СМИ возмущены публикацией официальных фотографий!!!» — написала официальный представитель МИД.

«А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были вчера опубликованы российской стороной? Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как „секретное доказательство сговора русских с Трампом“, были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена», — написала Мария Захарова.

Некоторые журналисты в США также предположили, что фотограф ТАСС Александр Щербак якобы действовал в интересах спецслужб России, пишет «Федеральное агентство новостей». Захарова отметила в публикации, что когда журналисты «начинают травить коллег по цеху, то это уже дно. И они его коснулись».

Как пишет The Washington Post, российский фотограф должен был получить особый уровень доступа для проведения съемки американского президента, к тому же в его собственном кабинете. Журналист Boston Globe Мэтт Вайзер написал в Twitter, что «это возмутительно, что российские СМИ пустили в Овальный кабинет, а американские — нет».

В эфире CNN во время показа фотографии ведущий Вулф Блитцер заявил, что «камеры американского пула не пустили в Овальный кабинет». Fox News не стал показывать снимки в знак протеста против недопуска журналистов на встречу Трампа и Лаврова, сообщает Newsru.com.

Между тем президент Трамп после встречи с Лавровым сказал, что она прошла «очень, очень хорошо». Глава российского МИДа в свою очередь также позитивно отозвался об американских коллегах, напоминает «Национальная служба новостей».