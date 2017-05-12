{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
14:01  12 мая 2017 3

Супруга Усманова рассказала об особенной семье Кабаевой

Винер о Кабаевой: "Она мне как дочь"ФОТО: Instagram alinakabaeva.official

Известный тренер Ирина Винер-Усманова поделилась информацией о личной жизни своей подопечной — олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая сегодня празднует свое 34-летие.

По словам тренера, родители Алины — особенные люди. Винер-Усманова говорит, что может назвать маму Кабаевой собственной сестрой. «Думаю, мы никогда с Алиной не достигли бы столь многого, если бы не ее мама. Можно сказать, что мы воспитывали дочь вместе. Иногда мы даже путали, кто из нас — тренер, а кто — мама», — поделился тренер.

Ирина Винер-Усманова пожелала Алине Кабаевой успехов во всех начинаниях, в том числе творческих, сказав, что у гимнастки огромный потенциал. «Чем бы она ни занималась (телевидением или чем-то еще), я желаю ей больше пропагандировать российские литературу, песни, танец, гимнастику», — передает пожелания Ирины издание «Дни.ру».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров