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13 мая 2017
12 мая 2017
11:03  13 мая 2017 0

Новый авиаудар США по Сирии унес жизни пяти мирных жителей

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
Мирные жители гибнут под авиаударами СШАФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Авиационные удары США по Сирии привели к новым жертвам со стороны мирного населения.

Как сообщает RT, авиация сил международной коалиции во главе с Америкой нанесла удары по предполагаемым позициям террористов в городке Эль-Курия недалеко от города Дейр-эз-Зора. В результате налета ВВС погибли пять мирных жителей.

Авиация союзников уже не в первый раз за последние дни атакует населенные пункты в Сирии. Во время бомбежки деревни Эс-Салахия возле города Ракка погибли 11 человек.

Евгений Лазарев
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