Новый авиаудар США по Сирии унес жизни пяти мирных жителей

11:03 13 мая 2017 0

Мирные жители гибнут под авиаударами США Фото: pixabay.com

Авиационные удары США по Сирии привели к новым жертвам со стороны мирного населения.



Как сообщает RT, авиация сил международной коалиции во главе с Америкой нанесла удары по предполагаемым позициям террористов в городке Эль-Курия недалеко от города Дейр-эз-Зора. В результате налета ВВС погибли пять мирных жителей.

Авиация союзников уже не в первый раз за последние дни атакует населенные пункты в Сирии. Во время бомбежки деревни Эс-Салахия возле города Ракка погибли 11 человек.