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13 мая 2017
12 мая 2017
18:55  13 мая 2017 0

Касьянов продал «Парнас» Ходорковскому. Хакеры взломали переписку

Ходорковский купил партию"Парнас" и ее членовФото: Википедия

Хакеры сделали достоянием общественности скандальные переговоры Михаила Ходорковского с помощником Михаила Касьянова. Из взломанной переписки следует, что олигарх постепенно прибирает партию «Парнас» к рукам. Данные опубликовал сайт Infotrader.buzz, информация активно обсуждается в «Твиттере».

После взлома почты Константина Мерзликина, который является заместителем Михаила Касьянова по партийной линии, стали известны сенсационные детали переговоров с Михаилом Ходорковским. Получив деньги, парнасовцы решили слить свою партию.

Все началось с того, что в апреле 2015 года Ходорковский написал Касьянову. Олигарх пообещал деньги и публичную поддержку, а взамен попросил предоставить в партии власть для своего человека — Владимира Кара-Мурзы. Вот текст письма Ходорковского:

«Михаил Михайлович, приветствую.

Обсудили с коллегами схему моего взаимодействия с РПР-ПАРНАС. Ваше предложение по назначению Кара-Мурзы мне очень понравилось. К тому же, оно избавляет нас от необходимости затевать бюрократию с Гражданским комитетом.

Предлагаю действовать по предложенной Вами схеме в следующем алгоритме:

— Кара-Мурза назначается 1-м заместителем председателя РПР-ПАРНАС (название не принципиально, важно, чтобы он воспринимался в публичном пространстве как второй, после Вас, спикер от партии)

— я публично объявляю о своей поддержке списков РПР-ПАРНАС на выборах всех уровней, как коалиции демократических сил.

— по одномандатным округам я также планирую поддержать коалиционных кандидатов, но про форму расскажет ВКМ.

— Финансирование партии осуществляем вместе с Вами на паритетной основе (в заявленных Вами размерах).

— Кара-Мурза, как зампред, принимает участие в формировании списков кандидатов РПР-ПАРНАС на выборах.

Надеюсь, что предложение о приглашении в аппарат партии (по форме, под ВКМ) людей, остается в силе.

Буду рад Вашим комментариям».

Фото: twitter.com

Вскоре появилось сообщение Касьянова: «Ответил на эту хрень жестко. Нельзя допускать торга в многораундовых переговорах». Правда, тут же он продолжил гораздо более игриво:

Фото: twitter.com

Следом довольный собой Касьянов переправил Мерзликину письмо от Кара-Мурзы на тему выяснения отношений с Ходорковским.

Фото: twitter.com

Далее в ход пошли интриги, в которых прослеживается напряженность в отношениях с олигархом:

Фото: twitter.com

Как результат Ходорковский и Касьянов все же договорились о сотрудничестве, а Кара-Мурза занял нужный пост:

В результате Ходорковский публично поддержал коалицию, а гонца олигарха Станислава Рябова 11 сентября 2015 года задержали под Костромой полицейские в тот момент, когда он перевозил в своем автомобиле 2 миллиона рублей. Экспертиза показала, что банкноты оказались фальшивыми.

Евгений Лазарев
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