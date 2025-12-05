Суд разъяснил, как возвращать деньги при спорах по «схеме Долиной»

Добросовестный покупатель жилья по «схеме Долиной» обязан получить деньги обратно, разъяснил суд Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Признание сделки купли-продажи квартиры недействительной автоматически влечет возврат денег покупателю, а жилья — продавцу. Такой вывод содержится в определении кассационного суда по гражданскому делу. Из документов следует, что суды не вправе по своему усмотрению отказываться от двусторонней реституции при признании сделки недействительной как совершенной под влиянием заблуждения.

«Последствием недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, является возврат сторонами всего полученного по сделке. Эта норма не предусматривает… возможности усмотрения суда в применении или неприменении двусторонней реституции (взаимный возврат полученного по недействительной сделке — ред.), так как эти последствия возникают в силу закона», — говорится в документе, передает РИА Новости.

Кассационный суд рассматривал спор по так называемой схеме Долиной. В 2022 году жительница Москвы, ставшая жертвой мошенников, продала квартиру добросовестному покупателю и передала вырученные средства аферистам. После этого женщина отказалась передавать жилье и потребовала признать сделку недействительной. Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, однако апелляция отменила это решение и поддержала продавца. Апелляционное определение обжаловали и сам покупатель, и прокуратура.

Продолжение после рекламы