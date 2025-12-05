Бабкина потеряла все товарные знаки в России
Срок действия товарных знаков истек в сентябре 2025 года
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Народная артистка России Надежда Бабкина лишилась всех своих товарных знаков, зарегистрированных в России. Это следует из данных электронной базы Роспатента.
Причиной утраты прав стал истекший срок их правовой охраны. «Срок действия всех охранных свидетельств, принадлежавших Надежде Бабкиной, завершился в сентябре 2025 года и не был продлен правообладателем в установленном порядке», — сообщили РИА Новости, ссылаясь на сведения из электронной базы Роспатента.
Согласно документам Роспатента, первые заявки на регистрацию бренда «Надежда Бабкина» и производных обозначений были поданы в 2015 году. В 2016-м ведомство приняло решения о регистрации и выдало соответствующие свидетельства. Знаки охранялись в отношении широкого перечня товаров: ювелирных изделий, текстиля, сумок, одежды, обуви, головных уборов и различных аксессуаров. Регистрация позволяла использовать имя артистки и ее подпись в коммерческих целях, а также предъявлять претензии к тем, кто применял бы их без разрешения.
По нормам российского патентного законодательства, срок действия товарного знака составляет 10 лет и может продлеваться неограниченное количество раз при условии своевременной подачи заявки и уплаты госпошлины. В базе Роспатента отсутствуют сведения о подаче продления по знакам Бабкиной, поэтому их правовая охрана прекратилась автоматически по истечении установленного срока.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.