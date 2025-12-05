Бабкина потеряла все товарные знаки в России

Срок действия товарных знаков истек в сентябре 2025 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Народная артистка России Надежда Бабкина лишилась всех своих товарных знаков, зарегистрированных в России. Это следует из данных электронной базы Роспатента.

Причиной утраты прав стал истекший срок их правовой охраны. «Срок действия всех охранных свидетельств, принадлежавших Надежде Бабкиной, завершился в сентябре 2025 года и не был продлен правообладателем в установленном порядке», — сообщили РИА Новости, ссылаясь на сведения из электронной базы Роспатента.

Согласно документам Роспатента, первые заявки на регистрацию бренда «Надежда Бабкина» и производных обозначений были поданы в 2015 году. В 2016-м ведомство приняло решения о регистрации и выдало соответствующие свидетельства. Знаки охранялись в отношении широкого перечня товаров: ювелирных изделий, текстиля, сумок, одежды, обуви, головных уборов и различных аксессуаров. Регистрация позволяла использовать имя артистки и ее подпись в коммерческих целях, а также предъявлять претензии к тем, кто применял бы их без разрешения.

