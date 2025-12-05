Парламент Бельгии встретил овацией отказ отдать активы РФ Еврокомиссии

В парламенте Бельгии неожиданно отреагировали на отказ премьера отдать активы РФ ЕК Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер под аплодисменты парламента заявил, что страна не передаст замороженные российские активы под прямой контроль Еврокомиссии без четких юридических гарантий разделения рисков. Об этом сообщило общественное телевидение Бельгии VRT. Премьер выступил в федеральном парламенте в Брюсселе на фоне обсуждения в ЕС механизма использования российских активов для дальнейшей помощи Украине.

«От Брюсселя не стоит требовать невозможного», — заявил политик. Он подчеркнул, что кабинет министров не может одобрить схему, которая не предусматривает коллективной ответственности всех стран — участниц Евросоюза.

Премьер уточнил, что Бельгия остается сторонником санкционной политики ЕС и готова продолжать поддержку Киева, однако настаивает на формализации гарантий со стороны партнеров. По информации VRT, Де Вевер подчеркнул, что не действует в интересах России и, напротив, намерен не допустить разблокировки активов и их возвращения Москве. При этом он еще раз указал, что считает возможной только такую экспроприацию, при которой юридические и финансовые последствия любого судебного спора разделят все государства Евросоюза.

Продолжение после рекламы