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15 мая 2017
14 мая 2017
06:32  15 мая 2017 0

Житель Москвы убил жену и дочь и покончил с собой

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Тела трех человек с огнестрельными ранениями найдены в квартире на Ленинском проспектеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Москвы убил свою жену и маленькую дочь, после чего покончил с собой. Трагедия произошла в квартире на Ленинском проспекте.

Как передает «Газета.ру», у мужчины, женщины и ребенка обнаружены огнестрельные ранения. По одной из версий, глава семьи выстрели в лицо жене, потом застрелил дочь, а следом покончил с собой.

По данным РЕН ТВ, мужчина мог быть работником министерства иностранных дел России, однако эта информация официально не подтверждена.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает телеканал 360.

Наталья Володина
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