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15 мая 2017
16:00  15 мая 2017 1

Организаторы «Евровидения» извинились за голый зад в эфире

Пранкер с Украины может получить реальный срокФОТО: Youtube, Билли Руфер
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Оргкомитет «Евровидения-2017» принес извинения за скандал, произошедший во время выступления певицы Джамалы, когда Виталий Седюк выбежал на сцену и показал всему миру голый зад.

Организаторы извинились перед артисткой и ее командой, добавив, что хулиган должен понести строгое наказание, передает телеканал 360.

О выходке пранкера ранее высказался и продюсер Максим Фадеев, назвав киевское «Евровидение» позорищем и отметив, что репутационно конкурсу пришел конец.

Скандально известного блогера Седюка, раздевшегося в прямом эфире «Евровидения», задержали на 72 часа. Ему грозит реальный срок.

Семен Гринберг
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