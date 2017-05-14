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14 мая 2017
13 мая 2017
21:06  14 мая 2017 0

Максим Фадеев назвал позорищем киевское «Евровидение». ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев поставил на конкурсе крестФото: http://www.max-fadeev.ru/
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Максим Фадеев раскритиковал «Евровидение» в Киеве. Короткий, но емкий видеоролик на эту тему он опубликовал в своем «Инстаграме».

Известный продюсер заявил, что поначалу не хотел высказываться по поводу «Евровидения» вообще, но зад австралийца изменил ход его мыслей (позже выяснилось, что штаны на сцене снял украинский журналист — прим. ред.).

«Конкурс „Евровидение“, я думаю, на этом закончен, по крайне мере репутационно, — констатировал Фадеев. — Такого позорища я себе и представить не мог! Ну все, прощай, „Евровидение“!».

Абсолютное большинство фолловеров согласились с мнением продюсера. Так, одна из подписчиц заметила: «И хорошо, очень хорошо, что Самойлова не попала. Совсем не ее компания».

Евгений Лазарев
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