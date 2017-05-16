Югорские спасатели нашли тело девочки, пропавшей полгода назад

20:22 16 мая 2017 0

Спасатели нашли тело пропавшего ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нягани найдено тело ребенка, пропавшего возле реки 3 ноября 2016 года. Труп восьмилетней девочки был обнаружен поисково-спасательной группой «Центроспас-Югория» в 500 метрах от Няганской ГРЭС. Об этом во вторник, 16 мая, «URA.RU» сообщили в Управлении следственного комитета по ХМАО-Югре.

Поисково-спасательные работы начались с момента пропажи девочки, которая ушла гулять с собакой и не вернулась. Сразу найти ребенка не удалось. Поиски были приостановлены из-за наступления сезона холодов. 13 мая 2017 года, после освобождения реки от льда, поиски возобновились.

В ноябре прошлого года при похожих обстоятельствах на югорских водоемах в пропали еще два школьника. Один из них так и не был обнаружен.