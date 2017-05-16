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16 мая 2017
15 мая 2017
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13 мая 2017
20:22  16 мая 2017 0

Югорские спасатели нашли тело девочки, пропавшей полгода назад

Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, водолаз, спасатель, мчс, швец иван
Спасатели нашли тело пропавшего ребенкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нягани найдено тело ребенка, пропавшего возле реки 3 ноября 2016 года. Труп восьмилетней девочки был обнаружен поисково-спасательной группой «Центроспас-Югория» в 500 метрах от Няганской ГРЭС. Об этом во вторник, 16 мая, «URA.RU» сообщили в Управлении следственного комитета по ХМАО-Югре.

Поисково-спасательные работы начались с момента пропажи девочки, которая ушла гулять с собакой и не вернулась. Сразу найти ребенка не удалось. Поиски были приостановлены из-за наступления сезона холодов. 13 мая 2017 года, после освобождения реки от льда, поиски возобновились.

В ноябре прошлого года при похожих обстоятельствах на югорских водоемах в пропали еще два школьника. Один из них так и не был обнаружен.

Игорь Волосин
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