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17 мая 2017
20:37  17 мая 2017 0

Трампа заподозрили в плагиате речи из «Блондинки в законе». ВИДЕО

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп решил повторить речь героини фильмаФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заподозрен в плагиате речи главной героини фильма «Блондинка в законе» Эль Вудс, слова которой он практически полностью повторил в Университете Либерти в штате Вирджиния.

Ролик со словами президента США смонтировали специалисты «Шоу Джимми Фэллона», после чего выложили в «Твиттере». «Вы должны сделать свои первые шаги в мир со страстью и уверенностью в себе», — говорит Трамп в своей речи, практически дословно цитируя Эль Вудс.

За двое суток видео набрало больше 70 тысяч лайков и 45 тысяч репостов, сообщает Life.ru.

Лев Истомин
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