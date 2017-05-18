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18 мая 2017
17 мая 2017
08:26  18 мая 2017 0

Трамп поделился своими ожиданиями от расследования его связей с Кремлем

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Президент США отрицает влияние Кремля на результаты американских выборовФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах никак не связана с иностранным вмешательством в ход избирательной кампании. Глава Белого дома подчеркнул, что результаты расследования спецкомиссии по данному вопросу лишь подтвердят его слова.

«Тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем — нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством. Я жду с нетерпением завершения этого вопроса», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Президент США также отметил, что не перестанет бороться за людей и важнейшие для страны вопросы.

Ранее Минюст США назначил бывшего главу ФБР Роборта Мюллера на должность спецсоветника по расследованию предполагаемого вмешательства Кремля в американскую предвыборную кампанию, напоминает «Эхо Москвы».

Сергей Макеев
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