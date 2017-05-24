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24 мая 2017
Главные новости Москвы
12:59  24 мая 2017 6

Учителям рекомендуют отговаривать школьников идти на новый митинг Навального

Клипарт , учитель, школа
Учителя будут беседовать с бунтарямиФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Министерство образования в Самаре дало рекомендации местным учителям в связи с предстоящими митингами, которые, как объявил оппозиционер Алексей Навальный, пройдут 12 июня, в День России.

В сообщениях говорится о необходимости «антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников», — передает «Новая газета». «Особенно важно не допустить участия молодежи в оппозиционном митинге 12 июня. Нужно обратить внимание ребят на то, что протестная активность носит временный характер», — говорится в обращении к учителям.

Учителя, согласно данным указаниям, в оставшиеся три недели будут рассказывать о том, что партия Навального осуществляет вредительскую деятельность в России, что она преступна и разрушает устои государства.

Участковые полиции также мобилизованы для проведения воспитательных работ в школах и техникумах. Сообщается, что полиция предупреждает детей, что у них возникнут проблемы с поступлением в вузы из-за участия в митингах, а у их родителей осложнится ситуация на муниципальной службе.

Дополнительно учителям напоминают, что Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Ходорковского структурой, занимающейся «инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации в РФ».

Семен Гринберг
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