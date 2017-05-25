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25 мая 2017
Главные новости Москвы
11:25  25 мая 2017 0

«ВКонтакте» создает сообщество для выпускников 2017 года

Вальс выпускников на городской набережной. Тюмень, выпускники
За всеми "движухами" выпускники смогут следить в созданной общей группеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Администраторы социальной сети «ВКонтакте» решили предоставить всем выпускникам школ 2017 года общаться в рамках одной большой группы. Для этого был организован проект «Выпускной 2017», где молодежь сможет общаться и отслеживать всю необходимую информацию.

Все активности проекта будут опубликованы в сообществе с аналогичным названием — «Выпускной 2017».

«Окончание школы — важный этап, поэтому мы решили помочь выпускникам облегчить конец учебного года, сохранить воспоминания и всегда оставаться на связи с друзьями из класса», — говорит пресс-секретарь соцсети Евгений Красников, которого цитирует «Федеральное агентство новостей».

Авторы идеи предлагают всем вступающим в сообщество получить несколько стикеров, а дальше, чтобы собрать полный набор, необходимо выполнить ряд заданий, например опубликовать фото с лентой «Выпускник». На основании указанных в профиле данных с одноклассникам или учащимися параллельных классов автоматически будет создаваться чат, в котором молодежь сможет обсудить подготовку к экзаменам, выпускным, а также продолжить общаться в будущем.

Отметим, к 6:00 часам 25 мая в сообществе зарегистрировались уже почти 313 тысяч человек.

«ВКонтакте» — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 млн ежемесячно.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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