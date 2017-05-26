Предложенное Путиным повышение зарплат коснется 6 млн бюджетников

21:58 25 мая 2017 7

Путин решил поднять зарплаты бюджетника, которых не коснулись майские указы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Под индексацию заработной платы, о которой накануне заявил президент России Владимир Путин, могут попасть 5,8 млн работников бюджетной сферы.

Как сообщили в Минтруде, под повышение зарплаты попадут административные сотрудники российской бюджетной сферы. Это прежде всего, юристы, экономисты, уборщики, а также те, кто занимается обслуживанием зданий, сообщает информагентство Nation News. Также повышение зарплат коснется социальных психологов.

Ранее глава государства обратил внимание на то, что зарплата некоторых категорий бюджетников не повышалась уже давно, а майские указы охватили не всех работников этой сферы, напоминает телеканал 360. Поэтому важно представить предложения на этот счет в ближайшее время.

Президент попросил членов правительства провести индексацию зарплат бюджетникам с учетом инфляции и реальных возможностей федерального и региональных бюджетов, отмечает «Национальная служба новостей».