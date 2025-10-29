Студентов ждут бесплатные поездки «От Херсонеса до Севастополя» в 2026 году

Студенты будут приниматься на базе нашего лагеря «Горизонт» , заявил Александров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая программа для поездок студентов, под названием «От Херсонеса до Севастополя», начнется в 2026 году. Ежегодно планируется принимать около 1,2 тысячи студентов. Об этом сообщил проректор по молодежной политике и стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Александров.

«Начать его (проект — прим. URA.RU) планируется с 2026 года, группы, как сейчас обсуждается, будем принимать с мая по октябрь на базе нашего лагеря „Горизонт“ (расположен на берегу моря около курортного поселка Любимовка — прим. URA.RU). В таком случае ежегодно Севастополь по этой программе смогут посетить 1,2 тыс. студентов», — заявил Александров. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается о двух возможных форматах проведения конкурсного отбора на поездку. Либо ею будут награждать лучших студентов страны, либо будет открытый конкурс, в котором сможет принять участие любой желающий через онлайн-формат.

