Бухгалтеров в российских компаниях смогут заменить на ИИ
ИИ может вводить первичные документы для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета, указано в материале
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Создан искусственный интеллект (ИИ), который будет использоваться в качестве бухгалтеров. За один час он может выполнять работу, равную месячной работе 10 сотрудников бухгалтерии. Об этом сообщили в компании Smart Engines.
«Российские ученые разработали искусственный интеллект для работы с бухгалтерскими документами, способный за один час выполнить объем ручной работы, эквивалентный месячному труду отдела из 10 бухгалтеров», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Примечательно, что ИИ-агент может со скоростью 900 страниц в минуту вводить первичные документы для учета НДС. Также он может использоваться для ввода документов для учета налогов по УСН и бухгалтерского учета.
Ранее в России уже были реализованы проекты по применению искусственного интеллекта для оптимизации рабочих процессов: например, отечественные специалисты разработали ИИ-систему для ускоренной проверки программного кода на уязвимости, что позволило сократить время анализа с полугода до нескольких часов. Оба решения демонстрируют тренд на внедрение нейросетей для автоматизации рутинных и трудоемких задач в различных сферах.
