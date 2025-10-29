Бухгалтеров в российских компаниях смогут заменить на ИИ

ИИ может вводить первичные документы для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета, указано в материале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Создан искусственный интеллект (ИИ), который будет использоваться в качестве бухгалтеров. За один час он может выполнять работу, равную месячной работе 10 сотрудников бухгалтерии. Об этом сообщили в компании Smart Engines.

«Российские ученые разработали искусственный интеллект для работы с бухгалтерскими документами, способный за один час выполнить объем ручной работы, эквивалентный месячному труду отдела из 10 бухгалтеров», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Примечательно, что ИИ-агент может со скоростью 900 страниц в минуту вводить первичные документы для учета НДС. Также он может использоваться для ввода документов для учета налогов по УСН и бухгалтерского учета.

Продолжение после рекламы