Рассказы детей из прифронтовых регионов напугали Мирошника
Дети в прифронтовых районах играют на площадках у разрушенных зданий, заявил Мирошник (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Самые главные эксперты по жизни в прифронтовых регионах — дети. Иногда от их историй волосы встают дыбом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Когда приезжаешь в прифронтовые территории, самые разговорчивые, если у тебя получилось зацепить, это пацаны, которым 10-12 лет. Иногда от того, что они рассказывают, честно говоря, дух захватывает или волосы дыбом становятся», — заявил Мирошник. Его слова приводит РИА Новости.
Эти дети, чаще всего пережили смерть близких людей, играют на детских площадках рядом с разрушенными домами, больницами и школами. А иногда их «игрушками» могут быть осколки, поделился Мирошник.
Ранее сообщалось, что украинские военные минируют предметы быта и детские игрушки в прифронтовых населенных пунктах, а взрывные устройства часто маскируются под личные вещи. По данным участников боевых действий и экспертов, такие действия затрудняют проведение гуманитарных операций и представляют опасность для детей и мирных жителей в зонах конфликта.
