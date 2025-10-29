Логотип РИА URA.RU
«Похоже я его завалил»: боец ВСУ признался в убийстве и пытках жителя Харьковской области

ТАСС: солдат ВСУ убил мирного жителя в Харьковской области во время пыток
29 октября 2025 в 10:04
Украинский военный признался в разговоре с командованием, что убил мирного

Фото: Министерство обороны Великобритании

Украинские военные в Харьковской области убили мирного жителя и подвергли пыткам еще одного человека. Об этом стало известно после перехвата радиопереговоров бойцов ВСУ. 

«Короче, у меня такая ситуация, <...> два мужика и баба шли. Я им сказал, они идут сюда. Я сейчас их свяжу и подопрашиваю. <...> Третий, похоже я его завалил», — следует из перехваченного диалога между бойцом ВСУ и его командиром. Данные имеются в распоряжении ТАСС. 

Изначально, в ходе разговора с командованием военный получил приказ изъять у задержанных телефоны, после чего солдат ВСУ уточнил, что все — гражданские лица. Он назвал имена: Анна Сергеевна Бондарь и Максим Владимирович Бондаренко, 1989 года рождения. Третий задержанный, по итогу, оказался убитым в результате пыток. 

Затем украинский солдат запросил у командира инструкции по обращению с телом убитого гражданского. Ему велели выбросить тело «не доходя до колодца». Подлинность радиоперехвата, по информации источника, подтверждена техническими специалистами.

ВСУ неоднократно совершали убийства мирных граждан в зоне СВО, а также в приграничных российских регионах. Например, боевики ВСУ совершили массовые убийства в селе Русское Поречное. 

