«Похоже я его завалил»: боец ВСУ признался в убийстве и пытках жителя Харьковской области
Украинский военный признался в разговоре с командованием, что убил мирного
Украинские военные в Харьковской области убили мирного жителя и подвергли пыткам еще одного человека. Об этом стало известно после перехвата радиопереговоров бойцов ВСУ.
«Короче, у меня такая ситуация, <...> два мужика и баба шли. Я им сказал, они идут сюда. Я сейчас их свяжу и подопрашиваю. <...> Третий, похоже я его завалил», — следует из перехваченного диалога между бойцом ВСУ и его командиром. Данные имеются в распоряжении ТАСС.
Изначально, в ходе разговора с командованием военный получил приказ изъять у задержанных телефоны, после чего солдат ВСУ уточнил, что все — гражданские лица. Он назвал имена: Анна Сергеевна Бондарь и Максим Владимирович Бондаренко, 1989 года рождения. Третий задержанный, по итогу, оказался убитым в результате пыток.
Затем украинский солдат запросил у командира инструкции по обращению с телом убитого гражданского. Ему велели выбросить тело «не доходя до колодца». Подлинность радиоперехвата, по информации источника, подтверждена техническими специалистами.
ВСУ неоднократно совершали убийства мирных граждан в зоне СВО, а также в приграничных российских регионах. Например, боевики ВСУ совершили массовые убийства в селе Русское Поречное.
