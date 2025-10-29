Похититель картины планировал подарить ее другу на свадьбу после длительной коммандировки, указано в сообщении Фото: Илья Московец © URA.RU

В Хабаровске мужчина украл картину стоимостью 120 тысяч рублей у художника в качестве подарка другу на свадьбу. Об этом сообщили в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

«Со слов подозреваемого, он похитил картину, планируя преподнести ее в качестве свадебного подарка другу, вернувшемуся из длительной командировки», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

65-летний хабаровский художник выставил свои работы на центральной улице краевого центра для продажи. После завершения торговли, мужчина обнаружил отсутствие картины «Корфовский ручей». Её стоимость составляет 120 тысяч рублей. Позже мужчина обратился в полицию, которая и задержала подозреваемого, а картину вернула. Возбуждено уголовное дело.

