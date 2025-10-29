После массового отравления в Улан-Удэ «Николаевский» возобновил продажи онигири
Магазин возобновил продажи онигири спустя 10 дней с массового отравления, указано в материале (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Улан-Удэ сеть магазинов «Николаевский» возобновил продажи онигири, сэндвичей и бургеров, несмотря на ранее громкий скандал с отравлением готовой едой. На прилавках еду заметили журналисты.
«Новая продукция, готовая к употреблению, — онигири, сэндвичи и бургеры — появилась на прилавках сети магазинов „Николаевский“ в Улан-Удэ спустя 10 дней после массового отравления», — указано в материале ТАСС. Тем временем отделы магазина, где готовились пиццы еще не работают.
Ранее продукция компании «Восток», реализуемая в магазинах «Николаевский», стала причиной массового отравления 165 человек, включая 92 детей, после чего заведующая производством была задержана, а следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарных норм. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с инцидентом.
