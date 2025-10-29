Гендиректора букмекерской компании «Мелбет» судят по делу о мошенничестве

Генерального директора букмекерской компании «Мелбет», Ляпустина Игоря Витальевича, судят по делу о мошенничестве. Об этом рассказал один из участников процесса.

«Тушинский районный суд столицы приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении Ляпустина Игоря Витальевича», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «растрата», «легализация денежных средств, полученных преступным путем» и «злоупотребление должностными полномочиями». Согласно обвинению, Ляпустин присвоил себе 90 млн рублей.

В последние годы к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере привлекались также крупные чиновники и бизнесмены. Так, ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу руководителей и политиков по делу о нецелевом расходовании средств на выборы, а депутат Александр Малькевич был задержан по аналогичной статье о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.