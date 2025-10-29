Начальника колонии в Советской Гавани осудили за доставку продуктов заключенному

Экс-начальник колонии приговорен к 3,5 года лишения свободы условно, указано в сообщении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Начальнику колонии в Советской Гавани вынесли приговор за доставку продуктов заключенному. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Хабаровского края.

«Советско-Гаванский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. По договоренности, осужденный на безвозмездной основе неоднократно оказывал подсудимому услуги по доставке продуктов питания, бытовой техники», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Помимо этого он участвовал в перевозке начальника из Хабаровска в Советскую Гавань.

Он приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он не имеет права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы два года.

Продолжение после рекламы