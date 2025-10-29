Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Минпросвещения ответило на обращения о снижении зарплаты учителям

Минпросвещения: снижение заработной платы учителей не зафиксировано
29 октября 2025 в 10:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В сентябре поступило 335 обращений по вопросу заработной платы учителей, сообщили в ведомстве

В сентябре поступило 335 обращений по вопросу заработной платы учителей, сообщили в ведомстве

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Информация о снижении зарплат учителям ложная. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«В сентябре в Минпросвещения РФ поступило 335 обращений, касающихся вопросов заработной платы педагогов. Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано», — указано в сообщении. Его приводит «Интерфакс».

В начале 2024 года в российских школах работало свыше 1 миллиона учителей, а в 2025 году их средняя зарплата составила 54,4 тысячи рублей, в отдельных регионах достигая 115 тысяч. В январе 2025 года прошла ежегодная индексация зарплат педагогов на 13,2%. Для поддержки учителей действуют различные льготы и надбавки, а также предлагаются новые инициативы по стимулированию профессии, включая дополнительные выплаты ко Дню учителя.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал