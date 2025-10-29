Минпросвещения ответило на обращения о снижении зарплаты учителям

В начале 2024 года в российских школах работало свыше 1 миллиона учителей, а в 2025 году их средняя зарплата составила 54,4 тысячи рублей, в отдельных регионах достигая 115 тысяч. В январе 2025 года прошла ежегодная индексация зарплат педагогов на 13,2%. Для поддержки учителей действуют различные льготы и надбавки, а также предлагаются новые инициативы по стимулированию профессии, включая дополнительные выплаты ко Дню учителя.