Минпросвещения ответило на обращения о снижении зарплаты учителям
В сентябре поступило 335 обращений по вопросу заработной платы учителей, сообщили в ведомстве
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Информация о снижении зарплат учителям ложная. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
«В сентябре в Минпросвещения РФ поступило 335 обращений, касающихся вопросов заработной платы педагогов. Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано», — указано в сообщении. Его приводит «Интерфакс».
В начале 2024 года в российских школах работало свыше 1 миллиона учителей, а в 2025 году их средняя зарплата составила 54,4 тысячи рублей, в отдельных регионах достигая 115 тысяч. В январе 2025 года прошла ежегодная индексация зарплат педагогов на 13,2%. Для поддержки учителей действуют различные льготы и надбавки, а также предлагаются новые инициативы по стимулированию профессии, включая дополнительные выплаты ко Дню учителя.
