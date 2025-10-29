Mash: Пугачева и Галкин* могут переехать в Болгарию

Пугачева и Галкин, предположительно, купили виллу стоимостью 49 миллионов рублей, указано в посте Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Российская певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин (признан иностранным агентом на территории РФ) преобрили виллу в Болгарии, куда могут переехать в ближайшее время. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.

«Алла Пугачева и иноагент Максим Галкин могут переехать в Болгарию — там они приобрели виллу в закрытой дачной зоне за 530 тысяч евро или 49 миллионов рублей», — указано в посте telegram-канала Mash. Отмечается, что сама сделка прошла инкогнито и без личного присутствия семьи.

В посте указано, что это жилье находится в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата. Примерная площадь здания составляет 230 квадратных метров. И двор — в 220 квадратных метров.

Продолжение после рекламы

После отъезда из России Алла Пугачева и Максим Галкин продолжают избавляться от имущества на родине: певица сдает в аренду особняк в деревне Грязь, а Галкин продает автомобиль класса люкс. Ранее СМИ сообщали, что пенсию Пугачева все еще получает в России на карту через доверенное лицо, а переводы идут на оплату ее российского жилья и налогов.