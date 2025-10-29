Призывал к травле женщин и убийству: кто такой Владислав Поздняков, о чьей смерти вновь заговорили

Владислав Поздняков ранее уже инсценировал свою гибель Фото: фото с соцсетей

Накануне в интернете начали распространяться слухи об убийстве скандального блогера Владислава Позднякова, основателя так называемого движения «Мужское государство» (признано в России экстремистским). Активисты движения известны тем, что организовывали травлю российских женщин, которые, по их мнению, «портят нацию», если состоят в отношениях с людьми другой национальности. Также «активисты» выступали против брендов, которые снимали, по их мнению, неподобающую рекламу.

Сам Поздняков с 2019 года не живет в России, он уехал из страны после того, как был осужден на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам, хотя потом суд и отменил приговор. Уже проживая за границей Поздняков несколько раз ради «хайпа» организовывал фейковые покушения на себя. 28 октября 2025 года ситуация повторилась — начала распространяться информация об убийстве блогера. Что известно об «убийстве» Позднякова, насколько это достоверная информация и чем в целом известен скандальный «активист» — в материале URA.RU.

Кто такой Поздняков: несостоявшийся медик, фитнес-тренер и националист

Владислав Поздняков родился 22 февраля 1991 года в Актюбинске (Казахская ССР). Детство и юность провел в городе Балаково Саратовской области. После школы он поступил в Балаковский медицинский колледж, однако, по некоторым сведениям, не получил диплома и не работал по профессии официально. Впоследствии он занимался фитнес-тренерской деятельностью в интернете.

Свою популярность он получил после того, как в 2016 году создал в социальной сети «ВКонтакте» закрытое сообщество «Мужское государство». Идеологию движения он и его последователи характеризовали как «национал-патриархат». Но по факту общество по большей части занималось пропагандой ненависти к женщинам, ультранационализма, расизма и не только.

Действительно умер или «хайпит на смерти»

Вечером, 28 октября, в интернете появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлено убийство Владислава Позднякова. Об этом изначально сообщил telegram-канал Shot, обратив внимание на публикации в ряде анонимных пабликов.

Инцидент с расстрелом блогера якобы произошел возле отеля Komodo Flores в Индонезии. Пользователи обратили внимание, что ресурсы, в частности telegram-канал «Поздняков 3.0» перестал обновляться с обеда. Также начали публиковаться фотографии с телом якобы убитого блогера — на опубликованных фото виден человек с кровью на теле, внешне схожий с блогером.

Тем не менее большинство пользователей в соцсетях уверены, что это очередная постановка от Позднякова, который уже ранее проделывал подобное ради привлечения внимания.

На момент публикации официальная информация от полиции Индонезии или местных новостных агентств о стрельбе и гибели иностранных граждан не появлялась. Модераторы некоторых каналов заметили, что снимки выглядят постановочными: отсутствуют детализация места происшествия и реакции очевидцев, а «жертва» располагается в неестественной позе.

Поздняков ранее уже «воскресал»

Ранее Поздняков уже инсценировал свою гибель. Еще в 2020 году появлялась информацию о том, что основателя движения «Мужское государство» якобы зарезали в подъезде его дома в Стамбуле. Сам Поздняков потом вышел на связь и признался, что это было инсценировкой, и ему понравилось отслеживать, как все обсуждают его гибель.

«Мой трюк с инсценировкой превзошел все наши возможные ожидания, и не в том, как была инициирована смерть, а в том, какой эффект мы получили, заставив весь русскоязычный сегмент говорить об этом, строить версии, сомневаться, радоваться, опровергать, плакать, хейтить и т. д.» — написал Поздняков. По его словам, выйти на связь раньше планируемого срока его заставила реакция следственных органов и визиты правоохранителей к его семье, проживающей в России.

В своем посте основатель движения уточнил детали подготовки инсценировки. Для видеоисполнения ему нанесли грим, чтобы он выглядел бледным, а для имитации крови использовали кровь свиньи, схожую с человеческой по цвету и консистенции. К участию в организации «смерти» были привлечены несколько новостных пабликов и telegram-каналов, однако имена соучастников не раскрываются. Поздняков заявил, что планировал вернуться к публичной активности позднее, но вынужден был открыть обман из-за внимания, которое привлек инцидент, в том числе визитов следствия к его матери.

«Мужское государство»* против женщин

Основной деятельностью сообщества после его создания в 2016 году стала координация травли в интернете: участники публиковали «разоблачения» женщин, замеченных в «непристойном» поведении, после чего организовывали кампании оскорблений и угроз в их адрес, вплоть до угроз убийством. Например, во время Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году активисты движения выслеживали и публиковали данные российских девушек, которые общались с иностранными болельщиками.

Еще один скандал был связан с клипом группы Rammstein, в котором снялись российские модели в 2020 году. Тогда Поздняков опубликовал «опозоривших нацию» актрис и объявил охоту на девушек. Их начали травить, в результате чего многим пришлось удалить аккаунты. Позднее Поздняков прокомментировал ситуацию. Он заявил, что «если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко». Кроме того, Поздняков призывал к травле феминисток.

МГ* против рекламы с темнокожими

После 2020 года движение «Мужское государство» перешло от травли частных лиц к координации атак на компании. Например, в 2021 году сервис доставки суши «Ебидоеби» подвергся скоординированной атаке после рекламной публикации с участием темнокожего мужчины. Поздняков призвал подписчиков создавать ложные заказы, не оплачивать их и публиковать негативные отзывы. Также в сети были опубликованы личные данные совладельца компании и девушек-моделей, которые затем получали угрозы убийства.

Схожий скандал произошел и с «Тануки» в том же году. Тогда сеть ресторанов японской кухни отказалась удалять рекламу с темнокожим мужчиной, после чего стала главной мишенью МГ. При этом сам Поздняков, находясь за границей, дистанцировался, но продолжал косвенно поддерживать скандал. В отношении компании осуществлялись травля в интернете, звонки с ложными сообщениями о минировании и атаки на сайт. Уже после этого «Мужское государство» признали экстремистским в России.

Приговор Позднякова

В декабре 2018 года Советский районный суд Нижнего Новгорода признал Владислава Позднякова виновным по статье 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды») и приговорил его к двум годам условного заключения. Суд установил, что Поздняков через свою группу «ВКонтакте» осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства женщин.

Однако в марте 2019 года приговор был отменен в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ. Вскоре после этого Поздняков покинул Россию и продолжил управлять движением из-за границы.

