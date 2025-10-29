«Надо поменяться»: психолог на примере Нюши объяснила, когда лучше строить отношения после развода

Певица призналась, что рассматривает вариант повторного замужества Фото: instagram / nyusha_nyusha (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша призналась, что через год после развода начала снова строить личную жизнь. На днях артистка сходила на свидание, которое оценила на 9 из 10. Семейный психолог Эвелина Мирошниченко в беседе с URA.RU рассказала, когда лучше после болезненного развода снова начинать отношения, чтобы не наломать лишних дров.

«В среднем в психологической практике реабилитация после расставания или развода занимает от полугода до двух лет. В особенно редких случаях может занимать большее время. От чего зависит и почему такой размах по сроку реабилитации?

В первую очередь — от степени эмоциональной привязанности, взаимоотношений, которые были в паре, от обстоятельств расставания, то есть происходило ли это обоюдно или по желанию одного из партнеров. И, конечно, немаловажно понимать, был ли факт предательства. Естественно, те отношения, в которых предательство было, восстановиться после них сложнее», — говорит психолог.

Продолжение после рекламы

В браке Нюши и Игоря Сивова предательство действительно было. Бизнесмен изменил жене, когда та была беременна вторым ребенком. После этого исполнительница пыталась забыть и принять этот факт, но не вышло. Не спас брак и так называемый формат свободных отношений.

Официальная версия разрыва пары — угасание чувств, накопленная агрессии и невысказанные претензии. Подобный негативный опыт не может моментально остаться в прошлом, поэтому важно сделать так, чтобы он не отразился на новых отношениях. Но и избежать его полностью без помощи специалиста не получится, предупреждает Мирошниченко.

«Проблема на самом деле заключается конкретно в нас, но признать это очень тяжело. Мы должны в себе что-то поменять, чтобы изменилось наше поведение. Если поменяется поведение, поменяется реальность. Изменится и типаж человека, которого мы „притягиваем“ в свою жизнь», — говорит эксперт.

Психолог рекомендует тем, кто хочет построить здоровые отношения после развода, провести «работу над ошибками» и посмотреть, что было не так. Кроме того, нужно четко понимать, какого человека хотелось бы видеть рядом.