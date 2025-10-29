Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Reuters: Зеленский проведет переговоры с представителями ЕС

29 октября 2025 в 08:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Встреча с лидерами ЕС необходима для прекращения огня, заявил Зеленский

Встреча с лидерами ЕС необходима для прекращения огня, заявил Зеленский

Фото: Официальный сайт президента Украины

Чиновники с Украины и Европы встретятся в конце недели. Основной темой обсуждения станут детали мирного плана и урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

«Это не план по прекращению конфликта. Прежде всего, необходимо прекращение огня», — заявил Зеленский. Его слова приводит Reuters. Он также отметил, что встреча с лидерами ЕС состоится с 31 октября на 1 ноября.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял о намерении Украины вести переговоры с Россией только при условии фиксации позиций по текущей линии фронта, а также подчеркивал, что любые будущие соглашения должны включать гарантии безопасности. Обсуждение деталей мирного плана с представителями ЕС считается продолжением этих инициатив, которые предусматривают прекращение огня и дальнейшие шаги по дипломатическому урегулированию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал