Reuters: Зеленский проведет переговоры с представителями ЕС

Встреча с лидерами ЕС необходима для прекращения огня, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины

Чиновники с Украины и Европы встретятся в конце недели. Основной темой обсуждения станут детали мирного плана и урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

«Это не план по прекращению конфликта. Прежде всего, необходимо прекращение огня», — заявил Зеленский. Его слова приводит Reuters. Он также отметил, что встреча с лидерами ЕС состоится с 31 октября на 1 ноября.