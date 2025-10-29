Прием на платное обучение в вузах могут запретить при низких баллах ЕГЭ
Студент не сможет поступить на платное обучение, если его средний балл ЕГЭ ниже 50 баллов, указано в документе
Минобрнауки России выступило с предложением ограничить платные места в вузах для тех выпускников, средний за ЕГЭ балл которых ниже 50. Это следует из проекта на сайте Федерального портала проектов и нормативных актов.
«Значение среднего балла единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) лиц, принятых на обучение в образовательную организацию по направлению <...> по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025/26 учебном году, составило менее 50 баллов», — указано в тексте документа. До 2025 года вузы самостоятельно определяли число платных мест.
Ранее сообщалось, что с 2026/2027 учебного года минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, будут повышены. Согласно проекту приказа, абитуриентам потребуется набрать от 40 до 46 баллов в зависимости от предмета для поступления на бюджетные и целевые места.
