Прием на платное обучение в вузах могут запретить при низких баллах ЕГЭ

Минобрнауки России выступило с предложением ограничить платные места в вузах для тех выпускников, средний за ЕГЭ балл которых ниже 50. Это следует из проекта на сайте Федерального портала проектов и нормативных актов.

«Значение среднего балла единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) лиц, принятых на обучение в образовательную организацию по направлению <...> по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025/26 учебном году, составило менее 50 баллов», — указано в тексте документа. До 2025 года вузы самостоятельно определяли число платных мест.