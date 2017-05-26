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26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
13:48  26 мая 2017 0

Пермскому экс-министру хотят в пятый раз продлить арест. ФСБ выступило с заявлением

Министр спорта Павел Лях суд вынесение меры пресечения Пермь, лях павел
Адвокат Павла Ляха утверждает, что был проведен лишь допросФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Уголовные дела команды пермского губернатора
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Бывшему министру физкультуры и спорта Пермского края Павлу Ляху могут продлить срок домашнего ареста. Следователи намерены обратиться с соответствующим ходатайством в Ленинский районный суд. Речь идет о продлении меры пресечения еще на два месяца, сообщили Business Class в краевом УФСБ.

На данный момент Лях уже находится под домашним арестом восемь месяцев. И срок его заключения продлевали уже четырежды. Попытка оспорить решение районного суда не привела к успеху.

Экс-министру разрешены ежедневные двухчасовые дневные прогулки, во время которых он может посещать магазины, аптеки и предприятия бытового обслуживания. Кроме того, он может общаться с сыном, встречаясь с ребенком по два часа дважды в неделю.

В то же время адвокат обвиняемого Исаак Гройсберг опроверг информацию о ходатайстве следствия. «Пока этот вопрос даже не поднимался, был просто проведен допрос. Как это произойдет, так и будем продумывать дальнейшие шаги», — заявил он «URA.RU» и добавил, что детали будут известны в понедельник, 29 мая.

Как писало «URA.RU» ранее, Павел Лях является обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении 13,8 млн рублей бюджетных средств при реконструкции пермского стадиона «Динамо». Бывший высокопоставленный чиновник был задержан 4 октября прошлого года сотрудниками ФСБ, после чего суд поместил его под домашний арест. Кроме того, 30 марта стало известно, что в отношении экс-чиновника возбуждено новое уголовное дело, однако его детали пока не раскрываются.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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