В Прикамье не хватает слесарей, сантехников и разнорабочих

«Наблюдается нехватка кровельщиков, слесарей, сантехников, электриков, разнорабочих. В департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области отметили, что сейчас у предприятий коммунального комплекса серьезные проблемы с комплектацией штата квалифицированными работниками. О такой же проблеме сообщили и в Пермском крае и Мэрий-Эл», — сообщают «Известия» .

Среди причин дефицита кадров — невысокий престиж профессий в сфере ЖКХ, а также стремление молодежи и квалифицированных специалистов к более высокой оплате труда. При этом за последний год зарплаты в ЖКХ выросли на 25% и достигли 81 тысячи рублей. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для преодоления кадрового кризиса.