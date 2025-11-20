В Прикамье не хватает слесарей, сантехников и разнорабочих
У предприятий коммунального комплекса серьезные проблемы с комплектацией штата
В Пермском крае в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) наблюдается острая нехватка кадров. В дефиците — кровельщики, слесари, сантехники, электрики и разнорабочие. Нехватка кадров связана непопулярностью рабочих профессий и невысоким размером зарплат.
«Наблюдается нехватка кровельщиков, слесарей, сантехников, электриков, разнорабочих. В департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области отметили, что сейчас у предприятий коммунального комплекса серьезные проблемы с комплектацией штата квалифицированными работниками. О такой же проблеме сообщили и в Пермском крае и Мэрий-Эл», — сообщают «Известия».
Среди причин дефицита кадров — невысокий престиж профессий в сфере ЖКХ, а также стремление молодежи и квалифицированных специалистов к более высокой оплате труда. При этом за последний год зарплаты в ЖКХ выросли на 25% и достигли 81 тысячи рублей. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для преодоления кадрового кризиса.
