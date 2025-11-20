Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

В Прикамье не хватает слесарей, сантехников и разнорабочих

20 ноября 2025 в 05:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
У предприятий коммунального комплекса серьезные проблемы с комплектацией штата

У предприятий коммунального комплекса серьезные проблемы с комплектацией штата

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) наблюдается острая нехватка кадров. В дефиците — кровельщики, слесари, сантехники, электрики и разнорабочие. Нехватка кадров связана непопулярностью рабочих профессий и невысоким размером зарплат.

«Наблюдается нехватка кровельщиков, слесарей, сантехников, электриков, разнорабочих. В департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области отметили, что сейчас у предприятий коммунального комплекса серьезные проблемы с комплектацией штата квалифицированными работниками. О такой же проблеме сообщили и в Пермском крае и Мэрий-Эл», — сообщают «Известия».

Среди причин дефицита кадров — невысокий престиж профессий в сфере ЖКХ, а также стремление молодежи и квалифицированных специалистов к более высокой оплате труда. При этом за последний год зарплаты в ЖКХ выросли на 25% и достигли 81 тысячи рублей. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для преодоления кадрового кризиса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал