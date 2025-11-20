Народные приметы на 20 ноября: как не навлечь беду на Ерему

Традиции и поверья 20 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федотов день на Руси считался переходной точкой от поздней осени к настоящей зиме. В народной памяти он связан одновременно с христианским почитанием святого мученика Феодота Анкирского и со старинными представлениями о перволедье. Именно к этому времени водоемы обычно покрывались прочной коркой, открывая долгожданные зимние пути. Люди говорили: «Федот ведет лед на реку — зима становится на порог». Подробнее — в материале URA.RU.

Традиции 20 ноября

Праздник был семейным, спокойным и направленным на подготовку к холодам. Женщины приводили в порядок ткацкие станки, мужчины проверяли снасти и готовили сани к будущим поездкам. Все ждали устойчивых морозов, чтобы можно было уверенно ходить по льду и отправляться по делам в соседние села.

Праздник также связывали с материнской любовью и заботой. С этим днем связан особый почитательный обычай — молитва перед образом Божией Матери «Взыграние Младенца». Ее читали женщины, ожидающие ребенка, или те, кто надеялся на пополнение в семье. Считалось, что молитва в этот день помогает сохранить мир в доме, а будущим матерям — легко перенести роды.

На Руси верили, что если приступить к прядению или ткачеству именно в этот день, то руки будут легкими, а нити — послушными

Женщины расставляли прялки, приводили в порядок нити и начинали зимний цикл прядения. Первый день работы имел особое значение: по тому, насколько удачно она проходила, судили о всей грядущей зиме. Если нить тянулась ровно, считали, что в доме будет лад и достаток.

На реках появлялись первые тропы, но ходили по ним очень осторожно. Крестьяне внимательно наблюдали за водоемами. Если лед становился прозрачно-голубым — знак надежности. Лед молочный, мутный или ломкий сулил опасность, поэтому рыбаки ждали более крепких морозов.

Малышам в этот день задавали загадки про лед и зиму, чтобы отвлечь от соблазна бежать к водоемам и проверять тонкий лед самим

Хозяева развешивали кормушки, подсыпали зерно и не прогоняли бездомных кошек. Добрые дела в этот день считались особенно важными — верили, что за них святой Федот пошлет семье благополучие.

Приметы на 20 ноября

Природные наблюдения в этот день всегда были особенно важны. По мелким деталям крестьяне предсказывали погоду и будущий урожай.

Снег идет крупными хлопьями — к богатому весеннему половодью.

Мелкий сухой снег — зима будет морозной и устойчивой.

и устойчивой. Снег лег на промерзшую землю — к урожаю ржи и хлебов.

Галки кричат беспокойно — стоило ждать скорого снегопада.

На дорогах гололед — морозы простоят еще долго.

еще долго. Лед на реке стал неровными глыбами — лето будет хлебородным.

Утренний туман — к потеплению в ближайшие дни.

в ближайшие дни. Птицы вдруг исчезли с улиц — возможна буря или долгий снегопад.

Если небо чистое и морозно — весна наступит рано и будет солнечной

Существовала и «семейная» примета: считалось, что если беременная женщина в этот день думала только о хорошем, ребенок родится спокойным и крепким.

Чего нельзя делать 20 ноября

Запреты Федотова дня касались как поведения, так и быта. Предки верили, что нарушение этих правил приносит беды, болезни или лишения.

1. Давать в долг хлеб, соль, муку, крупу. Эти продукты символизировали благополучие дома. Отдать их — значит отдать удачу.

2. Начинать новые крупные дела и отправляться в дальние поездки. Считалось, что любое начинание на тонком льду обречено «скользить» и идти плохо.

3. Шуметь и устраивать беспорядок в доме. Федотов день предназначен для спокойной работы — лишняя суета могла принести неудачи.

Ссориться, ругаться и употреблять грубые слова в этот день также запрещалось

4. Обижать птиц, разгонять их или бросать в них снежки. Птиц считали посредниками между человеком и природой, и любое зло в их адрес «закрывает благополучие».

5. Женщинам запрещалось шить или вышивать до полудня. Существовало поверье, что можно «ослепить домового», и он перестанет охранять дом.

6. Подходить к реке и проверять первый лед. Особенно строго это относилось к детям — первый лед считался коварным и очень опасным.

