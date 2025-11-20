В Прикамье меняют трубу, из-за которой затопило дорогу и дома в Чайковском

На время ремонта жителям рекомендуют планировать поездки заранее Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) начались работы по замене трубы под дорогой на улице 40 лет Октября. Из-за проблем с трубой после дождя 15 ноября произошло подтопление дороги, участков и домовладений вблизи пруда. Об этом сообщает администрация Чайковского городского округа.

«Начаты подготовительные работы по замене трубы под автомобильной дорогой по улице 40 лет Октября для предотвращения подтопления земельных участков, расположенных вблизи пруда по данной улице. В связи с этим временно перекрыта автомобильная дорога по улице 40 лет Октября. Ориентировочный срок окончания работ — до 5 декабря», — сообщает администрация на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Для объезда закрытой улицы можно воспользоваться следующими маршрутами: через улицу Луговую, Объездную дорогу, микрорайон Основной и микрорайон Завокзальный. Жителей просят учитывать временные ограничения при планировании поездок.

Продолжение после рекламы