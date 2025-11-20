В Перми заочно арестовали бизнесмена Геворгяна по делу о незаконной миграции
Бизнесмена заочно арестовали в Перми
Фото: Илья Московец © URA.RU
Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 18 ноября 2025 года заочно арестовала бизнесмена из Тулы Артура Геворгяна. Он обвиняется в организации незаконной миграции и создании преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, Геворгян уехал из России в Армению в октябре 2024 года и с тех пор находится в межгосударственном розыске.
«Прокурор представила доказательства причастности Геворгяна к преступной деятельности. Судья постановила взять Геворгяна под стражу заочно на два месяца со дня его фактического задержания в России или экстрадиции», — передает РБК Пермь. По версии СКР, Геворгян использовал свое служебное положение для создания преступного сообщества и организации незаконной миграции группой лиц.
Отмечается, что в рамках расследования выявлено 17 подозреваемых и обвиняемых, которые, по версии следствия, содействовали нахождению не менее 200 иностранных граждан в Пермском крае, Тульской и Самарской областях. Среди них — бывшие руководители международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН и бизнесмены. В 2021–2024 годах они помогали иностранным гражданам успешно сдавать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!