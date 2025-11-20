В Перми заочно арестовали бизнесмена Геворгяна по делу о незаконной миграции

Бизнесмена заочно арестовали в Перми Фото: Илья Московец © URA.RU

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 18 ноября 2025 года заочно арестовала бизнесмена из Тулы Артура Геворгяна. Он обвиняется в организации незаконной миграции и создании преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, Геворгян уехал из России в Армению в октябре 2024 года и с тех пор находится в межгосударственном розыске.

«Прокурор представила доказательства причастности Геворгяна к преступной деятельности. Судья постановила взять Геворгяна под стражу заочно на два месяца со дня его фактического задержания в России или экстрадиции», — передает РБК Пермь. По версии СКР, Геворгян использовал свое служебное положение для создания преступного сообщества и организации незаконной миграции группой лиц.