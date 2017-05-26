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Главные новости Югры
18:11  26 мая 2017 0

Комарова утвердила для чиновников обязательную проверку на детекторе лжи

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., храм, церковь, вера, христианство, свидетель, не лжесвидетельствуй, православие, религия
Госслужащих Югры проверят на честностьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Югорских чиновников ждет проверка на детекторе лжи. Тестированию будут подвергнуты лица, претендующие на госслужбу, а также действующие сотрудники органов исполнительной власти. Соответствующее решение было принято, в пятницу, 26 мая, на заседании правительства автономного округа.

Утверждается, что чиновникам будет предоставлен выбор — проходить проверку на полиграфе, или нет. Какие последствия ждут отказавшихся, не уточняется. «Проведение исследований станет одним из методов упреждения наступления негативных последствий в форме коррупционной расположенности, выявления истинных намерений служащего в ситуации конфликта интересов», — заявила на заседании директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики региона Ирина Астапенко.

Отмечается, что проверку госслужащих будет проводить специально обученный человек на соответствующем оборудовании.

Инициатива внедрить среди югорских чиновников массовую проверку на детекторе лжи принадлежит губернатору Наталье Комаровой. Таким образом власти автономии отреагировали на серию коррупционных скандалов и уголовных дел в подразделениях правительства и окружных государственных учреждениях.

Эльдар Булатов
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