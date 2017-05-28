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28 мая 2017
27 мая 2017
18:52  28 мая 2017 0

Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу

Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эммануэль МакронФото: Личная страница Эммануэля Макрона в instagram

Президент Франции Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу. Президент испытывает теплые чувства к американскому коллеге, а российского лидера уважает.

«Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, имел желание понимать и слушать, — заявил Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Journal du Dimanche. — Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт и он способен менять позицию». При этом Макрон выразил уверенность, что сможет наладить с Трампом «теплые отношения».

Комментарий Макрона о России оказался чуть более сдержанным. «Я уважаю Россию, и пригласил Владимира Путина в рамках 300-летних дипломатических отношений», — сказал французский президент и добавил, что с Москвой у него состоится «требовательный диалог».

Сергей Снегирев
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