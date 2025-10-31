Впервые «Золотой граммофон» вручили за выступление на футбольном матче

«Золотой граммофон» проходит в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Татьяна Куртукова получила первую премию «Золотой граммофон» в новой номинации «Лучшее выступление на футбольном матче в 2025 году». Статуэтку артистке вручил советский и российский футболист Александр Мостовой на втором концерте юбилейного шоу, посвященного 30-летию «Русского радио», который состоялся 31 октября 2025 года на сцене «ВТБ арены».

«Яркие церемонии открытия и музыкальные выступления стали визитной карточкой матчей сборной России по футболу, финалов Кубка страны и матчей лиги. В юбилейный сезон премии „Золотой граммофон“ мы решили учредить отдельную номинацию для артистов, выступающих на ключевых футбольных событиях», — сообщили со сцены ведущие церемонии Регина Тодоренко и Валдис Пельш.

Награду певица получила за выступление перед матчем между сборными России и Нигерии, на котором присутствовало более 45 тысяч зрителей. Вручая статуэтку, Мостовой поблагодарил артистку за участие в спортивных мероприятиях и подчеркнул важность таких выступлений для болельщиков.

