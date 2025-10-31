Россия выразила протест Японии из-за учений у границы

Россия заявила протест Японии из-за масштабных учений у дальневосточной границы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия выразила решительный протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений Joint Exercise 2025 вблизи российской территории. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Маневры проходили с 20 по 31 октября и охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в непосредственной близости от Российской Федерации.

«31 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации», — сообщили представители дипведомства на сайте МИД. Там добавили, что подобная провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных границ России.

Российский МИД также выразил озабоченность присутствием на японской территории американской батареи наземного ракетного комплекса «Тифон», способного запускать ракеты средней и меньшей дальности. Система была размещена на базе вооруженных сил США Ивакуни во время совместных японо-американских учений Resolute Dragon 25, проходивших 11-25 сентября. Ведомство предупредило, что Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности.

