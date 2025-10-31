Муфтий Чечни Межиев заявил, что его слова о врагах Аллаха и евреях исказили
Муфтий Чечни объяснил, кого на самом деле считает «врагами Аллаха»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев заявил, что его высказывания о «врагах Аллаха», которые вызвали общественный резонанс и реакцию со стороны еврейской общины, были искажены недобросовестными переводчиками. По его словам, люди, сделавшие плохой перевод его проповеди, хотели посеять межрелигиозную рознь. Соответствующее видеообращение муфтия опубликовано в соцсетях Духовного управления мусульман Чеченской Республики.
«Из нашей передачи, из моего текста перевели два слова — и бросили в интернет. На что отреагировал главный раввин России Берл Лазар. Если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это его большая проблема. В таком случае надо спросить у нас, что мы подразумевали под этим текстом и о чем речь шла», — сказал муфтий Межиев в telegram-канале.
В своем обращении муфтий также пояснил, что в передаче от 20 октября речь шла не о какой-либо нации или религии, а о «врагах всего человечества» и «зле, которое объединилось под одним флагом — это Запад». Он уточнил, что под этим подразумеваются западноевропейские государства, где допускаются оскорбления пророка Мухаммада и сжигание Корана. Межиев подчеркнул, что уважительно относится ко всем религиям и нациям, а под «врагами» в своей проповеди имел в виду «шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами».
Ранее URA.RU сообщало, что главный раввин России Берл Лазар осудил антисемитские высказывания муфтия Чечни Салаха Межиева, который назвал евреев «врагами Аллаха» и обвинил их в распространении атеизма. Раввин выразил надежду, что другие лидеры мусульманской общины в России официально дистанцируются от таких заявлений и подтвердят приверженность миру и солидарности верующих.
