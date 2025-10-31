Назван человек, от кого зависит, получит ли Украина «Томагавки»

Трамп должен решить, поставлять ли Киеву Tomahawk Фото: Official White House / Shealah Craighead

Пентагон разрешил поставку Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk («Томагавк»), оценив, что это не повлияет негативно на арсеналы США, однако окончательное политическое решение остается за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

«Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности „Томагавк“, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США», — сообщил CNN. Окончательное решение по вопросам поставок ракет на Украину будет завесить от Трампа.

Ранее Зеленский выражал надежду на поставки Tomahawk от США. Однако Трамп во время встречи с Зеленским 17 октября выразил надежду, что Киеву не потребуется оружие такого класса.

