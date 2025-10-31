Назван человек, от кого зависит, получит ли Украина «Томагавки»
Трамп должен решить, поставлять ли Киеву Tomahawk
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Пентагон разрешил поставку Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk («Томагавк»), оценив, что это не повлияет негативно на арсеналы США, однако окончательное политическое решение остается за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией.
«Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности „Томагавк“, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США», — сообщил CNN. Окончательное решение по вопросам поставок ракет на Украину будет завесить от Трампа.
Ранее Зеленский выражал надежду на поставки Tomahawk от США. Однако Трамп во время встречи с Зеленским 17 октября выразил надежду, что Киеву не потребуется оружие такого класса.
Российские власти выразили решительное несогласие с возможной передачей американских ракетных систем украинской стороне. Глава РФ Владимир Путин сообщил, что в случае поставок крылатых ракет «Томагавк» Киеву данные вооружения будут незамедлительно ликвидированы силами российской противовоздушной обороны и не смогут оказать значительного воздействия на развитие военной операции. Кроме того, президент России предостерег, что подобное решение способно привести к существенному ухудшению дипломатического диалога между странами.
- Не миротворец31 октября 2025 23:08Если передаст ракеты ..то сделает роковую ошибку в своей карьере....покажет себя убийцей мирных людей.....никакой он не миротворец...