WP: глава Венесуэлы обратился за помощью к Путину

Мадуро попросил Путина о поставках ракет на фоне угроз США Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.

«Документы показывают, что Мадуро подготовил письмо с просьбой к России о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов в связи с сосредоточением сил США в Карибском море», — пишет Washington Post. Власти Венесуэлы также попросили военную помощь у Китая и Ирана.

Мадуро написал обращение Путину после появления информации о планах президента США Дональда Трампа нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, связанным с производством наркотиков. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Россия не станет вмешиваться в военный конфликт напрямую, но готова оказать помощь Венесуэле в соответствии с договором. В конфиденциальных документах не указано, как Китай и Иран отреагировали на обращение Каракаса.

