США решили поставлять Украине ракеты Tomahawk
31 октября 2025 в 22:21
В США одобрили поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk. По данным CNN, пока что решение на предоставление оружия дал только Пентагон. Но последнее слово за главой США Дональдом Трампом.
