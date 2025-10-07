Как далеко могут долетать Tomahawk: какие регионы могут быть в зоне поражения

Поставки Украине американских ракет Tomahawk, способных нести ядерный заряд, будут означать серьезный виток эскалации. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он призвал дождаться четких заявлений со стороны Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что фактически принял решение по поставкам ракет Tomahawk Украине. Однако он не стал уточнять, что именно значат его слова, напомнив, что он против эскалации конфликта Москвы и Киева.
Tomahawk — хоть и старое оружие, но оно достаточно мощное. Какие территории РФ попадают в зону поражения — в материале URA.RU.
До куда могут долететь ракеты Tomahawk
Заявлено, что в минимальной комплектации ракеты способны поражать цели на дистанции в 1600 километров. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что средства ПВО будут всегда их сбивать.
Если смотреть по расчетам, то Tomahawk способны поразить юг России: Ставрополь, Астрахань, Севастополь, Ростов-на-Дону. Также под удар рискуют попасть приграничные территории: Курск, Белгород, Воронеж, Брянск. Еще в зоне поражения находятся Московская область, Нижний Новгород, Ярославль, Пенза, Самара и Казань, Санк-Петербург и другие территории.
Почему Украина не получит Tomahawk
Аналитики Army Recognition Group выделяют две основные причины, по которым применение ракет Tomahawk Украиной является маловероятным:
- Отсутствие технической возможности: у ВМС Украины нет кораблей с пусковыми установками Mk-41, необходимыми для запуска «Томагавков». Интеграция этих систем потребовала бы длительной и дорогостоящей модернизации флота.
- Правовые и географические ограничения: запуск ракет с кораблей НАТО в Черном море практически невозможен из-за действия Конвенции Монтрё 1936 года, которая строго регламентирует военное присутствие нечерноморских стран в регионе.
Почетный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов и вовсе заявил, что никаких «Томагавков» на Украине не будет. По его словам, слова Трампа про ракеты — попытка надавить на Россию.
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн и вовсе заявил, что у США нет лишних «Томагавков». Он даже не знает, откуда Вашингтон их будет брать, чтобы передать Украине.
Сможет ли Россия уничтожать ракеты Tomahawk
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российские системы ПВО, от «Осы-АКМ» до «Тора-М2» и «Бука-М2», способны уничтожать ракеты типа «Томагавк» или «Нептун». Как он пояснил в интервью «Ленте.ру», первая модификация «Осы» успешно сбила «Томагавк» еще в 1991 году. Эксперт отметил, что хотя для российских средств ПВО это технически выполнимая задача, решающую роль может играть количество выпущенных по целям ракет. В качестве примера он привел конфликт в Ливии в 2011 году, когда массированный залп из 112 «Томагавков» позволил подавить систему ПВО страны.
