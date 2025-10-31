«Послал на»: Лукашенко жестко ответил США за просьбу извиниться перед Литвой

Лукашенко резко ответил США на требование извиниться перед Литвой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с американской стороной, которая потребовала от Минска публично извиниться перед Литвой за метеозонды, нарушившие воздушное пространство соседней страны. О диалоге белорусский лидер рассказал во время рабочей поездки в Витебскую область.

«Американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: „Пошли на...“ И так далее», — заявил Лукашенко. Видео опубликовало БелТа.

По его словам, Белоруссия готова извиниться только в случае доказанной вины. Президент подчеркнул, что не видит ни своей вины, ни вины белорусских граждан в произошедшем инциденте. Лукашенко также отметил, что Минск ведет переговоры с Вашингтоном, которые проходят «по-разному, тяжело».

По его словам, буквально на следующие сутки после ночного инцидента с воздушными объектами американская сторона направила сообщение с обвинениями в адрес белорусских властей. В послании утверждалось, что ответственность за произошедшее несет Минск, а руководство республики и лично Александр Лукашенко обязаны незамедлительно принести публичные извинения Литве.