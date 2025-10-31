«Послал на»: Лукашенко жестко ответил США за просьбу извиниться перед Литвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с американской стороной, которая потребовала от Минска публично извиниться перед Литвой за метеозонды, нарушившие воздушное пространство соседней страны. О диалоге белорусский лидер рассказал во время рабочей поездки в Витебскую область.
«Американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: „Пошли на...“ И так далее», — заявил Лукашенко. Видео опубликовало БелТа.
По его словам, Белоруссия готова извиниться только в случае доказанной вины. Президент подчеркнул, что не видит ни своей вины, ни вины белорусских граждан в произошедшем инциденте. Лукашенко также отметил, что Минск ведет переговоры с Вашингтоном, которые проходят «по-разному, тяжело».
По его словам, буквально на следующие сутки после ночного инцидента с воздушными объектами американская сторона направила сообщение с обвинениями в адрес белорусских властей. В послании утверждалось, что ответственность за произошедшее несет Минск, а руководство республики и лично Александр Лукашенко обязаны незамедлительно принести публичные извинения Литве.
Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией в ответ на нарушение воздушного пространства метеорологическими шарами, которые контрабандисты использовали для переправки сигарет с белорусской территории. Впервые применение метеорологических зондов для незаконной транспортировки табачных изделий на территорию республики было отмечено приблизительно двенадцать месяцев назад: 28 сентября 2024 года на территории аэропорта литовской столицы был обнаружен упавший аэростат с контрабандными сигаретами на борту.
