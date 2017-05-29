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29 мая 2017
Главные новости Москвы
16:22  29 мая 2017 0

«Коммунисты России» не определились с кандидатурой на пост президента РФ

Информация о том, что партия выбрала кандидатуру своего лидера Максима Сурайкина, невернаФото: Коммунисты России

Партия «Коммунисты России» намерена выставить своего кандидата на выборах президента РФ. Имя кандидата станет известно на предстоящем съезде партии. Прошедшая ранее в СМИ информация о том, что партия сошлась на кандидатуре своего лидера Максима Сурайкина, не соответствует действительности.

«На пленуме, который прошел 28 мая, обсуждался лишь вопрос о намерении партии принять участие в выборах президента. А для официального выдвижения кандидата в установленные сроки будет созван съезд партии», — приводит ТАСС слова заместителя председателя партии Сергея Малинковича.

Избирательная кампания по выборам президента начнется 7—17 декабря. Сами выборы пройдут в марте. О своих президентских амбициях объявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Кроме того, претензии на высокий пост высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Данил Бардин
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