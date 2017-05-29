16:22 29 мая 2017 0

Информация о том, что партия выбрала кандидатуру своего лидера Максима Сурайкина, неверна Фото: Коммунисты России

Партия «Коммунисты России» намерена выставить своего кандидата на выборах президента РФ. Имя кандидата станет известно на предстоящем съезде партии. Прошедшая ранее в СМИ информация о том, что партия сошлась на кандидатуре своего лидера Максима Сурайкина, не соответствует действительности.

«На пленуме, который прошел 28 мая, обсуждался лишь вопрос о намерении партии принять участие в выборах президента. А для официального выдвижения кандидата в установленные сроки будет созван съезд партии», — приводит ТАСС слова заместителя председателя партии Сергея Малинковича.

Избирательная кампания по выборам президента начнется 7—17 декабря. Сами выборы пройдут в марте. О своих президентских амбициях объявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Кроме того, претензии на высокий пост высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.