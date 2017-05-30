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30 мая 2017
13:00  30 мая 2017 2

«Господин Путин, оставьте его». Французская актриса заступилась за Кирилла Серебренникова

Форум
За Кирилла Серебренникова заступились во ФранцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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В защиту российского режиссера Кирилла Серебренникова выступила французская актриса Изабель Юппер. Свою речь она произнесла 29 мая, во время получения почетной награды премии «Мольер» за высшие достижения в театральном искусстве.

Юппер на церемонии заявила, что сейчас все переживают за российского режиссера театра и кино Кирилла Серебренникова. «Не знаю, будет ли господин [президент России Владимир] Путин сегодня ночевать во Франции, или он уже вернулся в Москву. Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли. Спасибо», — приводит слова французской актрисы портал «Медуза».

Ранее издание Colta опубликовала обращение французских деятелей культуры в поддержку Серебренникова, у которого 23 мая на рабочем месте и в квартире прошли обыски. Обыски, напомним, проходили в рамках уголовного дела, связанного с созданной режиссером театральной компанией «Седьмая студия». Следователи задержали бывшего главного бухгалтера компании Нину Масляеву и бывшего директора Юрия Итина, которых подозревают в хищениях 200 млн рублей.

Кирилл Серебренников фигурирует в деле как свидетель.

Нина Калинина
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