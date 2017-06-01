В Сирии убит основатель информагентства ИГ

07:48 01 июня 2017 0

"Главный журналист" ИГИЛ убит Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Сирии в ходе авиаударов США уничтожен основатель пропагандистского «новостного агентства» террористической организации ИГИЛ (запрещена та территории России).

Основатель портала Amaq Райан Мешааль был убит в ходе авиаудара по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, пишет RT со ссылкой на Reuters.

В результате военных действий также погибла дочь террориста.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало, что российская подлодка «Краснодар» нанесла удар по ИГ в Пальмире.